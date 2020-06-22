На американской военной базе Гуам вспышка коронавируса

Вспышка коронавируса COVID-19 зафиксирована на американской военно-морской базе Гуам, которая находится в западной части Тихого океана. Инфекционное заболевание обнаружено у 35 военнослужащих. Все они приехали на остров 25 мая, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ранее в Гуам прибыл авианосец USS Theodore Roosevelt, на борту которого коронавирусом заразились свыше 500 моряков. Большую часть экипажа боевого корабля, то есть почти 4 тысячи человек, отправили на берег и посадили в карантин.

По последним данным, в США зафиксированы свыше 2 миллионов заболевших COVID-19. Жертвами коронавируса стали почти 120 тысяч человек.