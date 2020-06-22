https://news.day.az/world/1246776.html На американской военной базе Гуам вспышка коронавируса
На американской военной базе Гуам вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса COVID-19 зафиксирована на американской военно-морской базе Гуам, которая находится в западной части Тихого океана. Инфекционное заболевание обнаружено у 35 военнослужащих. Все они приехали на остров 25 мая, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Ранее в Гуам прибыл авианосец USS Theodore Roosevelt, на борту которого коронавирусом заразились свыше 500 моряков. Большую часть экипажа боевого корабля, то есть почти 4 тысячи человек, отправили на берег и посадили в карантин.
По последним данным, в США зафиксированы свыше 2 миллионов заболевших COVID-19. Жертвами коронавируса стали почти 120 тысяч человек.
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