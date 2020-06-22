В Болгарии вернули масочный режим

Власти Болгарии распорядились повторно ввести режим обязательного ношения защитных масок в закрытых общественных помещениях, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на главу Минздрава Кирила Ананиева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщил Ананиев, решение снова ввести отмененный ранее масочный режим было принято на фоне общего усиления ограничительных мер. Причиной стало ухудшение ситуации с распространением COVID-19 в стране в последние дни. Так, за 15-дневный промежуток (с 7 по 22 июня) число активных случаев в Болгарии увеличилось на 626. Согласно Ананиеву, это связано с тем, что большинство граждан пренебрегали четким соблюдением санитарных норм.

В связи с ухудшением ситуации вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий. Ношение масок становится обязательным в кинотеатрах, театрах, ночных клубах, а также во время проведения спортивных соревнований в закрытых помещениях. Также усиливается контроль за ношением масок в общественном транспорте, больницах и аптеках. Кроме того, при посещении магазинов и торговых центров люди обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.