В Турции произошли сильнейшие наводнения, есть жертвы

Улицы в турецкой провинции Бурса сейчас больше напоминают горные реки. Из-за проливных дождей в регионе начались сильнейшие наводнения. Больше всего пострадали кварталы Дудаклы, Нарлыдере, Каяджик и Аксу района Кестель.

Как передает Day.Az со ссылкой на poisknews.ru, погибли по меньшей мере 2 человека, четверо пропали без вести.

"Начались работы по ликвидации последствий природного бедствия. Поиски четырех пропавших без вести лиц в регионе продолжаются", - заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.