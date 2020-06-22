https://news.day.az/world/1246791.html В Турции произошли сильнейшие наводнения, есть жертвы - ВИДЕО
В Турции произошли сильнейшие наводнения, есть жертвы - ВИДЕО
Улицы в турецкой провинции Бурса сейчас больше напоминают горные реки. Из-за проливных дождей в регионе начались сильнейшие наводнения. Больше всего пострадали кварталы Дудаклы, Нарлыдере, Каяджик и Аксу района Кестель.
Как передает Day.Az со ссылкой на poisknews.ru, погибли по меньшей мере 2 человека, четверо пропали без вести.
"Начались работы по ликвидации последствий природного бедствия. Поиски четырех пропавших без вести лиц в регионе продолжаются", - заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
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