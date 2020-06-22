В Нур-Султане закроют детсады

Власти столицы Казахстана с 23 июня закроют детские сады в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Нур-Султана в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По решению санврача города Жанны Пралиевой с 23 июня в Нур-Султане приостанавливается работа всех детских садов независимо от формы собственности - как государственных, так и частных. Ранее в детсадах работали дежурные группы, в которых число детей не превышало 15. С учетом эпидемиологической ситуации и фактов заражения воспитательниц COVID-19 было принято решение приостановить деятельность детских садов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае если взрослым не с кем будет оставить детей, то один из родителей должен перейти на дистанционный режим работы. "В период карантина детские сады посещали всего 20% детей от общего количества. Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижение рисков распространения инфекции. Возобновление работы детсадов будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, с 23 июня поликлиники города временно не будут проводить плановый прием пациентов. Плановую консультативную помощь специалистов переведут в дистанционный формат. Выписку рецептов и выдачу лекарств лицам, состоящим на диспансерном учете, будут проводить дистанционно с доставкой препаратов на дом. Поликлиники города будут принимать только экстренных пациентов и пациентов с признаками коронавирусной инфекции.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. На сегодняшний день в стране зарегистрировали 17 732 случая заражения коронавирусом (из них в Нур-Султане - 3 348), 10 962 человека выздоровели, 120 человек умерли.