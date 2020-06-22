Virgin Galactic разработает программу туристических полетов в космос

Американская компания Virgin Galactic подписала соглашение с NASA о стимулировании развития орбитального космического туризма. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении корпорации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно соглашению, Virgin Galactic вместе со специалистами Центра космических полетов им. Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) разработает программу отбора и подготовки туристов для полетов на Международную космическую станцию (МКС).

"NASA заинтересована в более широком использовании МКС в научно-технологических и коммерческих целях и в рамках международного сотрудничества", - отмечается в сообщении. Как указал генеральный директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс, компания хочет, чтобы тысячи человек смогли увидеть Землю из космоса.

Портал The Verge сравнил планы Virgin Galactic с деятельностью компании Space Adventures, которая с 2001 по 2009 годы с помощью российских "Союзов" отправила на МКС восемь туристов. За каждый полет Роскосмосу было заплачено не менее $20 млн.

The Verge также указал, что таким образом Virgin Galactic возьмет на себя функции посредника между NASA и компанией SpaceX, которая после успешного запуска корабля Crew Dragon 30 мая может доставлять астронавтов на МКС.