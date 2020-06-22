https://news.day.az/world/1246820.html Иран отправит во Францию черные ящики со сбитого украинского самолета

Иран отправит во Францию черные ящики со сбитого украинского самолета

В мире, 22 июня 2020 19:03 250
Иран отправит во Францию черные ящики со сбитого украинского самолета

Иран отправит во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета в течение нескольких дней. Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Ирана.

"Глава МИД Ирана (Мохаммад Джавад Зариф) в ходе телефонного разговора сообщил министру иностранных дел Канады, что наша страна отправит черный ящик с украинского самолета для считывания информации во Францию в течение нескольких дней", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

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