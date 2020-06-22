https://news.day.az/world/1246830.html В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 15 человек
В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 15 человек
В Великобритании за последние сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) умерли 15 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщает Департамент здравоохранения страны.
Отмечается, что это самый низкий показатель с середины марта по сегодняшний день. Общее число умерших от коронавируса в Великобритании достигло 42 647. Всего коронавирусом заразились 305 289 человек.
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