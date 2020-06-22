Сильный взрыв в Польше, есть пострадавшие

В Польше на кирпичном заводе в Ярушуве произошел взрыв, в результате чего пострадали 10 работников, сообщает RMF FM в понедельник, 22 июня, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Взрыв произошел около 12:45 в обжиговой печи.

Двое пострадавших экстренно эвакуированы на вертолетах. Еще восемь человек с менее тяжелыми травмами также госпитализированы.

Отмечается, что причиной стал взрыв угольной пыли.

Конструкция здания завода не получила серьезных повреждений.