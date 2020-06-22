https://news.day.az/world/1246831.html Сильный взрыв в Польше, есть пострадавшие
Сильный взрыв в Польше, есть пострадавшие
В Польше на кирпичном заводе в Ярушуве произошел взрыв, в результате чего пострадали 10 работников, сообщает RMF FM в понедельник, 22 июня, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Взрыв произошел около 12:45 в обжиговой печи.
Двое пострадавших экстренно эвакуированы на вертолетах. Еще восемь человек с менее тяжелыми травмами также госпитализированы.
Отмечается, что причиной стал взрыв угольной пыли.
Конструкция здания завода не получила серьезных повреждений.
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