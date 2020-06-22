Парламент Армении принял поправки к конституции

Парламент Армении в понедельник на внеочередном заседании принял во втором чтении представленный группой депутатов провластной фракции "Мой шаг" проект конституционных изменений, которые позволят заменить председателя и членов Конституционного суда республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"89 депутатов проголосовали за изменения. Против - 0. Воздержавшихся - 0. Изменения приняты", - объявил результаты голосования спикер парламента Арарат Мирзоян.

Оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" бойкотировали внеочередное заседание. Изменения в Конституции Армении вступают в силу на следующий день после официального опубликования.

