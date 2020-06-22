https://news.day.az/world/1246853.html Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 9 млн
Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 9 млн
Число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в понедельник достигло 9 003 042.
Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным исследовательской организации, наибольшее число инфицированных зафиксировано в США - 2 289 168. Следом идут Бразилия (1 083 341), Россия (591 465), Индия (425 282) и Великобритания (306 761).
Общее число умерших из-за коронавируса составляет 469 122.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре