В Израиле объявили о начале второй волны коронавируса

Израиль вступил во вторую волну эпидемии коронавируса.

Как сообщило 20 июня издание The Times of Israel, об этом говорится в отчете национального информационного центра по борьбе с COVID-19, действующем при управлении военной разведки ЦАХАЛ в сотрудничестве с министерством здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на Гордон.

По мнению разведоргана, нарастание эпидемии приведет к тому, что в июле будут фиксироваться тысячи новых случаев заболевания и сотни летальных исходов.

Новая волна будет отличаться по характеристикам от первой волны, но от этого не станет менее серьезной, предупредили в информцентре. Потенциально нынешний рост заболеваемости грозит повторным введением общенационального карантина, отметили авторы отчета.

В ЦАХАЛ и минздраве обеспокоены легкомысленным отношением граждан к ношению масок и другим мерам профилактики коронавируса.

В последние дни число заболевших за сутки колеблется между 200 и 300, тогда как в мае этот показатель сокращался до 20.

Министерство здравоохранения 21 июня объявило о готовности вновь открыть все специализированные отделения для приема больных COVID-19, информирует Ynet.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 21 июня предупредил, что правительство готово ввести полный локдаун, если требования о ношении масок и соблюдении социальной дистанции будут массово нарушаться, пишет Jerusalem Post.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 8,97 млн, из них 468,8 тыс. умерли.

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