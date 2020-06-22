https://news.day.az/world/1246864.html Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников
Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников
Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Скай ньюс - Арабия", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны", - приводит он заявление властей королевства.
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