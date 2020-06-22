Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников

Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Скай ньюс - Арабия", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны", - приводит он заявление властей королевства.