США приостановит выдачу нескольких категорий рабочих виз

Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник указ, который приостановит выдачу ряда категорий трудовых виз и продлит ограничения в отношении грин-карт.

Об этом сообщил в понедельник журналистам во время телефонной конференции представитель американской администрации высокого ранга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Указ приостановит доступ к [рабочим] визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз [категории] J до конца года, - отметил он. - Выдача новых грин-карт также будет приостановлена до конца года".