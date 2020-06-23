Президент Франции Эммануэль Макрон привел доказательство "смерти мозга НАТО". Он рассказал об этом в ходе совместной пресс-конференции с тунисским коллегой Каисом Саидом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, морской инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает "смерть мозга" альянса.

"Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о смерти мозга НАТО. Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует", - отметил Макрон и добавил, что линия Турции несовместима с ее статусом страны НАТО.

17 июня сообщалось, что в Средиземном море у берегов Ливии произошел инцидент с участием военных кораблей Турции и Франции. Турецкий фрегат при помощи радара засек французский военный корабль, когда тот пытался приблизиться к ролкеру Cirkin, который перевозил оружие, предназначавшееся для сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Отмечается, что в инциденте оказался замешан и второй фрегат Военно-морских сил Турции.

В ноябре 2019 года Макрон заявил, что НАТО переживает "смерть мозга". По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Макрон также сказал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится "на краю пропасти".

Позже министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Макрон не имел в виду смерть Североатлантического альянса, когда говорил о "смерти мозга" НАТО. "Когда президент республики говорил о "смерти мозга" НАТО, это не значило смерть НАТО. Это значит, что никто не может игнорировать кризис, который проходит организация", - отметила она.