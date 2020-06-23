https://news.day.az/world/1246883.html Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
Ракета упала на территории международного аэропорта иракской столицы.
Об этом со ссылкой на военных сообщило агентство Рейтер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, боеприпас был выпущен из населенного пункта, расположенного к западу от Багдада. Информации о значительном ущербе не поступало. Пока не известно, кто стоит за этой атакой.
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