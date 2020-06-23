Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

Ракета упала на территории международного аэропорта иракской столицы.

Об этом со ссылкой на военных сообщило агентство Рейтер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, боеприпас был выпущен из населенного пункта, расположенного к западу от Багдада. Информации о значительном ущербе не поступало. Пока не известно, кто стоит за этой атакой.