В Бразилии выявили свыше 1,1 млн человек с коронавирусом

В Бразилии зафиксировали более 1,1 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, гласят данные Минздрава страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 21 тыс. заболевших и 654 новые смерти. Специалисты отмечают сильное ухудшение эпидемиологической ситуации в центральной части страны

Всего с начала эпидемии выздоровели 571 649 человек, под наблюдением врачей находится 483 550 пациентов. Смертность от COVID-19 в стране составляет 4,6% (умерли свыше 51 тыс. человек).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.