Сильный пожар в стамбульской больнице

В турецком городе Стамбул произошел пожар в Учебно-исследовательской больнице, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на место происшествия было привлечено большое количество пожарных бригад. Пожар, возникший на втором этаже больницы, был потушен за короткий срок.

Как сообщили власти города, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время проводится оценка ущерба.

По предварительной информации, пожар возник по технической причине, однако расследование будет продолжено.