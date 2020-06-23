https://news.day.az/world/1246897.html Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса

Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса

В мире, 23 июня 2020 09:00 197
Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса

Экономисты спрогнозировали новый кризис из-за резкого роста числа заражений коронавирусом. На фоне распространения болезни убытки будут нести как предприятия, так и потребители. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пишет Bloomberg.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 21 июня был установлен рекорд по суточной прибавке заболевших COVID-19 в мире. Ситуация обострилась по всей Америке, высокий риск сохраняется для Германии, Австралии и других развитых экономик. Несмотря на заверения Пекина касательно того, что новая вспышка коронавируса находится под контролем, в развивающихся странах, таких как Бразилия, Индия, Индонезия, пандемия продолжает набирать обороты.

Возросшая обеспокоенность со стороны экспертов связана с текущей ситуацией, когда ограничения постепенно снимаются. Показатели в сферах транспорта и общественного питания улучшились, однако всплеск числа инфицированных может подорвать или обратить вспять достигнутый прогресс.

Кроме того, по словам экономистов финансовой корпорации Citigroup Inc., повышение доверия потребителей будет лежать в основе восстановления экономики, если положение на рынке труда и в предпринимательском секторе станет лучше. Однако ухудшения эпидемиологической обстановки ставят под сомнение эти перспективы. Как считают эксперты, до создания вакцины не имеет смысла говорить о полном восстановлении экономики.

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