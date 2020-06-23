Китай запустил последний навигационный спутник Beidou

Китай провел запуск последнего, 55-го спутника национальной навигационной системы Beidou. Об этом сообщила во вторник газета Global Times со ссылкой на Управление спутниковых навигационных систем страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3-Би" (англоязычное название - Long March-3B).

Первоначально старт намечался на 16 июня, однако его перенесли из-за технической неисправности.