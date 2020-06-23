План восстановления Европы столкнулся с новым препятствием

Италия, ставшая самой пострадавшей от коронавируса страной Европы, обсуждает идею временного снижения налога на добавленную стоимость (НДС) ради стимулирования спроса и разгона экономики. Однако решение Рима может стать препятствием на пути согласования плана восстановления Европы от кризиса, отмечает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Идея снижения налога была впервые высказана итальянским Минфином. В ведомстве предложили на два года снизить сборы для наиболее пострадавших отраслей, таких как туризм, автомобильная индустрия и ресторанный бизнес, от которых сильно зависима экономика страны. Однако премьер-министр Джузеппе Конте осторожно воспринял идею. С одной стороны, эффект от такой меры будет ограниченным, сочли в правительстве. "Обычно политика снижения косвенных налогов, таких как НДС, призвана стимулировать спрос и восстановить потребление за счет широкого снижения цен по всей стране. Однако, учитывая текущую неопределенность [в экономике из-за кризиса], итальянцы могут предпочесть не тратить появившиеся у них свободные деньги, а откладывать их на сбережения", - поясняет агентство.

С другой стороны, снижение НДС может помешать Италии и ее союзникам в ЕС убедить другие государства в том, что Риму можно предоставить многомиллиардный пакет помощи в рамках плана восстановления Европы, отмечает агентство. Дело в том, что страны ЕС в ходе обсуждения плана разделились на два блока: наиболее пострадавшие из-за кризиса страны юга, которых поддерживают Германия и Франция, и богатые экономики севера, являющиеся сторонниками жесткой бюджетной дисциплины.

Первый блок выступает за предоставление широкой помощи в виде невозвратных грантов. Италия в рамках этого предложения может получить самый большой пакет помощи в 173 миллиарда евро. Более половины суммы, которую займут под гарантии всего союза, хотят направить в виде кредитов под низкий процент, остальное дадут просто так. Против такой раздачи денег выступают Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания, считая, что помогать пострадавшим странам нужно только кредитами. При этом план может быть согласован только в том случае, если за него единогласно проголосуют все 27 государства союза. Снижение Италией налогов, почти рекордный в Европе уровень госдолга и дефицит бюджета, которые ожидает Рим, вызывают сомнения в способности страны "ответственно тратить деньги" и усиливают споры в Евросоюзе.