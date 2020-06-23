В Португалии ужесточили карантин и ввели комендантский час для магазинов

В Лиссабоне, а также прилегающем к городу регионе, власти Португалии вновь усилили карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. В частности, магазинам и кафе запрещается работать позже восьми вечера.

Об этом со ссылкой на премьер-министра Португалии Антониу Кошту передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, речь идет о ситуации в 15 районах этих муниципалитетов. В них с 23 июня будут усилены ограничения на определенные виды деятельности. В частности, кафе и магазины должны будут работать до восьми вечера. Кроме того, люди могут собираться компаниями не более десяти человек.

По официальным данным, в период с 21 мая по 21 июня в Португалии число зараженных коронавирусом выросло до 9 222. Больше всего заболевших в Лиссабоне и долине реки Тежу.