Коронавирус: второе европейское пришествие - ВИДЕО
В испанской области Арагон, в провинции Уэска власти возвращают карантинные меры - там выявлены вспышки заражения коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Пока это первый случай, когда в стране-члене ЕС после снятия изоляции практически сразу же вводятся новые ограничения.
Специалисты полагают, что коронавирусная инфекция распространялась среди сезонных работников, которые трудятся на сборе урожая фруктов и овощей.
Очаги, пока локальные, обнаружены также в двух крупных агломерациях - речь идет о столице страны и о Барселоне.
Опасения вызывает и ситуация в Германии - накануне на крупнейшем мясоперерабатывающем комбинате, находящемся в земле Северный Рейн-Вестфалия, были выявлены свыше полутора тысяч инфицированных.
Говорит местная жительница Берит Рюруп: "Конечно, психологически это очень непросто. Но люди начали лучше понимать , что ситуация действительно трудная, и что от их усилий и дисциплины тоже многое зависит".
ВОЗ на протяжении нескольких дней подчеркивала, что вторая вспышка эпидемии в нынешней ситуации и именно в Европе - это всего лишь вопрос дней.
Насколько прогноз специалистов оправдается, сейчас сказать трудно, но, с другой стороны, новые очаги инфекции регистрируются не только на территории ЕС, но и в Британии, в частности, в северном Уэльсе.
Власти Португалии ввели в качестве профилактической меры своего рода комендантский час, который касается ресторанов, баров, кафе и магазинов - эти ограничения пока относятся к Лиссабону и его пригородам.
Об этом объявил премьер-министр страны Антониу Кошта: "Все будет закрыто, начиная с восьми вечера по местному времени".
За месяц с конца мая по конец июня число зараженных в Португалии коронавирусом превысило девять тысяч человек, в общей сложности инфицированы были чуть меньше сорока тысяч, COVID-19 закончился летальным исходом для полутора тысяч заболевших.
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