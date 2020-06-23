В Одессе с 22 июня усилен карантинный режим

В связи с увеличившимся количеством заболевших в Украине и с целью противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 с 22 июня 2020 года в Одессе усилен карантинный режим, передает Day.Az со ссылкой на omr.gov.ua.

Запрещается пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

Обязательным является ношение средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в общественных зданиях и сооружениях (в частности, административных зданиях, объектах торговли, выставочных залах и местах предоставления услуг), а также общественном транспорте.

Количество пассажиров в городском транспорте не должно превышать количество сидячих мест. В случае нарушения штраф будет наложен на водителя транспортного средства. При нарушении требования надевать в пассажирском транспорте маску штрафу будет подвергнут непосредственно нарушитель.

На период действия карантина с целью ограничения скопления граждан в транспорте субъектам хозяйствования рекомендовано, по возможности, ввести гибкий режим рабочего времени, который предусматривает разное время начала и окончания работы для различных категорий работников, дистанционную (надомную) работу.

С рядом исключений посещение учебных заведений разрешено группами не более 10 человек. Обязательным является соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер.

Запрещена деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.

При проведении мероприятий необходимо ограничивать количество участников из расчета один человек на 5 кв. м площади здания или территории проведения мероприятия, а также соблюдать социальную дистанцию между участниками не менее 1,5 м (в том числе групповых спортивных занятий, различных церемоний). Ответственный - организатор мероприятия.

Субъектам хозяйствования ресторанного и общественного питания рекомендуется обеспечить соблюдение расстояния между столами не менее 1,5 м и размещение за столом не более четырех человек (клиентов, отдыхающих, без учета детей до 14 лет), если столы не отделены друг от друга сплошной перегородкой.

Ограничительные меры действуют и на пляжах. Обязательное требование - соблюдение дистанции 1,5 метра между отдыхающими или родственными группами отдыхающих. Ответственность лежит на субъекте хозяйствования.

К работе по мониторингу ситуации и фиксации нарушений будут привлечены сотрудники городских коммунальных предприятий, мониторинговых служб райадминистраций. Все сведения будут передаваться в органы Нацполиции, которые наделены правом составлять протоколы за нарушение карантинных норм.

"Одесса - туристический город. Уже сегодня к нам едут отдыхающие со всей Украины. Несмотря на то, что в городе количество заболевших особо не увеличивается, нам необходимо уже сегодня предпринять меры, которые позволят, как минимум, удерживать ситуацию на прежнем уровне", - отметил Геннадий Труханов.