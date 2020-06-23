В Костанайской области Казахстана усиливают карантинный режим.

Приостанавливается деятельность дошкольный учреждений и спортивных комплексов.

В области в последние дни отмечается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Ежедневно регистрируется от 50 до 100 заболевших. Число зараженных достигло 518 человек, с учетом всех заболевших - симптомных и бессимптомных.

При анализе состояния прироста еженедельной заболеваемости установлено, что в период с 8 по 14 июня учтено 56 случаев заболеваний, прирост составил 26,5%, с 15 по 21 июня - 251 случай, прирост - 94%.

Основная заболеваемость выявляется в Костанае, где она достигла 97 случаев, в Рудном - 24 случая. Стала выявляться заболеваемость и в южных регионах, где ранее КВИ не регистрировалась, передает Day.Az со ссылкой на top-news.kz.

- В связи с ростом числа зараженных, лаборатории начали работать с дополнительной нагрузкой. Это касается и медицинских работников, задействованных в лечении больных. Персоналу приходится работать сверхурочно, что отражается на их здоровье. Кроме того, ощущается нехватка мест в лечебных учреждениях, проводится работа по развертыванию резервных койко-мест, - сообщает главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло.

Причинами такой ситуации, по его словам, явилось массовое неисполнение ограничительных мероприятий как со стороны населения, так и субъектов предпринимательства.

- Несмотря на запрет в кафе и ресторанах проводятся банкеты, свадьбы, праздничные вечера, - отмечает главный санврач региона. - В 2 детских садах Костаная зарегистрирована заболеваемость Covid-19 среди персонала.

В ходе работы мониторинговых групп выявлено 288 нарушений требований. В 78 случаях на виновных наложены штрафы. Добровольно приостановлена эксплуатация 13 объектов. По остальным нарушениям вынесены предупреждения.

С учетом роста числа заболевших, принято решение по усилению режима с 23 июня по 30 июня включительно:

1. Приостановить деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (за исключением дежурных групп);

2. Запретить работу спортивных комплексов (кружков, секций и другие), за исключением тренировок на открытом воздухе группами до 20 человек.

3. Ограничить работу объектов общественного питания, только по принципу "доставки до клиентов" и "на вынос".