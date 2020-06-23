Коронавирус: рекордный скачок заболеваемости и вторая волна в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние сутки зарегистрировано рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом: во всех странах мира поставлено 183 тыс. диагнозов, более 50 тыс. из них приходятся на Бразилию. Кроме того, Южная Корея заявила о начале второй волны распространения заболевания, а на теннисном турнире, организованном Новаком Джоковичем, заболели несколько спортсменов и тренеров.

Как передает Day.Az со ссылкой ВВС, по данным Университета Джонса Хопкинса, число людей, заболевших Covid-19 во всех странах мира, превысило 9 млн, зарегистрировано около 470 тыс. летальных исходов. Около 4,4 млн человек перенесли коронавирус и выздоровели.

Основным очагом распространения инфекции сейчас стала Латинская Америка, также быстро растет число заболевших в Индии и Пакистане.

Зараженных в Бразилии и Индии все больше

В Бразилии зарегистрировано уже более 50 тыс. смертей, связанных с Covid-19, число заболевших в этой стране превысило 1 млн. Эксперты предупреждают, что пик пандемии наступит в Бразилии не раньше, чем через несколько недель. Власти Бразилии еще на 15 дней продлили запрет на въезд в страну иностранцев.

Президент Бразилии Жаир Болсонару говорил ранее, что поддержание нормальной работы экономики страны важнее введения жестких мер социального дистанцирования. За это его неоднократно критиковали - как международные эксперты, так и жители самой Бразилии.

С начала пандемии в отставку подали уже два бразильских министра здравоохранения - оба врачи по профессии. Первого из них уволил Болсонару, а второй ушел из-за разногласий с президентом.

Несмотря на карантин, в воскресенье на улицах бразильских городов проводили акции протеста тысячи людей - как сторонники, так и противники политики Болсонару.

По числу заболевших и скончавшихся Бразилия уступает только США - там зарегистрировано 2,2 млн случаев заражения почти 120 тысяч смертей от Covid-19.

Число случаев заражения в Индии в минувшее воскресенье превысило 410 тыс., за сутки было выявлено более 15 тысяч заболевших. От Covid-19 в этой стране умерло уже больше 13,2 тыс. человек. Индия сейчас находится на четвертом месте по числу зараженных - после США, Бразилии и России.

Две недели назад индийские власти ослабили карантинный режим - и число зараженных начало расти быстрее. Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии в Индии придется на сезон дождей, продолжающийся с июля по сентябрь.

Индия: почему умирает больше женщин?

Согласно статистике, в Индии от Covid-19 чаще умирают женщины, хотя в остальных странах соотношение совсем другое: у мужчин заболевание протекает в более тяжелой форме, чем у женщин, и они становятся жертвами коронавируса чаще.

При этом, соотношение числа зараженных мужчин и женщин в Индии совпадает с данными из других стран: мужчин среди заболевших больше.

Сабра Кляйн из Института здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса ранее говорила, что принадлежность к мужскому полу является таким же фактором риска при коронавирусе, как и пожилой возраст.

Вторая волна в Южной Корее

Власти Южной Кореи в понедельник заявили, что в окрестностях Сеула зарегистрирована вторая волна заражений коронавирусной инфекцией. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи, предположительно, вторая волна началась с нескольких случаев кластерных заражений, произошедших в начале мая.

В южнокорейском городе Тэджон ввели более жесткие меры социального дистанцирования, поскольку власти опасаются локальных вспышек инфекции. В городе закрыли спортивные залы, музеи и библиотеки.

22 церкви христианской секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи" также закрыты. В феврале церковь оказалась в центре вспышки коронавирусной инфекции, когда заразились сразу шесть тысяч членов этой религиозной общины.

Власти предупредили, что ограничения будут ужесточены, если за сутки будет зарегистрировано более 30 новых случаев заражения. В воскресенье в стране было зарегистрировано 17 новых случаев, при этом шесть из них были "завозными".

В Южной Корее с момента регистрации первого случая заражения от Covid-19 скончались 280 человек. Всего было зарегистрировано более 12 тыс. заболевших.

В Лиссабоне возвращают ограничения

Португалия вновь вводит ряд ограничений в Лиссабоне на фоне новой вспышки заражений.

Как заявил премьер-министр страны Антониу Кошта, эти меры вступят в силу с полуночи и включают запрет собираться группами больше десяти человек и распивать спиртные напитки в общественных местах. Кроме того, будут сокращены рабочие часы магазинов в наиболее пострадавших районах.

Португалия сравнительно рано ввела ограничительные меры, и за время пандемии там было зарегистрировано более 1500 смертей и почти 40 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом.