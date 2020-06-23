За сутки коронавирусом в России заразились 7 425 человек

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 425, общее количество заразившихся достигло 599 705. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, суточный рост составил 1,25% - чуть меньше, чем днем ранее (1,3%). Число новых выявляемых случаев неделю не превышает 8 тысяч.

Число выздоровевших за сутки россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 12 013. Это максимум с 26 мая, когда вылечился 12 331 пациент. По данным штаба, всего уже выздоровели 356 429 человек. Это 59,4% всех заразившихся в стране.

Число умерших из-за коронавируса пациентов в России за сутки составило 153 человека, всего от инфекции скончались в РФ 8 359. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,39% от всех заразившихся в России.