В Турции создается комитет для расследования событий 1915 года, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, комитет создается под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В сообщении отмечается, что комитет не будет иметь прямой связи с правительством Турции.

Турция неоднократно призывала Армению открыть исторические архивы для расследования событий 1915 года, но ее власти всячески отвергают эти предложения.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.