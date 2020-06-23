В Мексике родились тройняшки с коронавирусом

Коронавирус был выявлен у новорожденных тройняшек в Мексике, местные медицинские власти назвали эту ситуацию "беспрецедентной".

Об этом сообщает газета Sol de México, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается, дети - два мальчика и девочка - родились 17 июня с помощью кесарева сечения в одной из больниц в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Согласно принятым медицинским регламентам, у новорожденных взяли тесты на COVID-19, которые дали положительный результат.

"Рождение тройни, зараженной COVID-19, представляет собой беспрецедентный случай для всего мира, так как, помимо этого, у их родителей нет симптомов заражения", - заявил глава управления здравоохранения штата врач Мигель Анхель Лутсоу Стейнер (Miguel Angel Lutzow Steiner). При этом он отметил, что только у одного из детей проявляются симптомы коронавируса.

"Состояние двоих детей оценивается как стабильное, в отношении третьего ребенка сохраняется зарезервированный прогноз из-за наличия пневмонии", - заявил врач.

Как пишет издание, по словам врачей, это первый случай рождения нескольких детей с коронавирусом. Местные медицинские власти проведут расследование случившегося, чтобы изучить, передается ли вирус через плаценту.

Родители новорожденных детей в настоящее время находятся в изоляции под наблюдением, у них были взяты анализы на COVID-19, результаты пока не получены. Медицинский персонал, контактировавший с детьми и их матерью, также был изолирован и проверяется на коронавирус.