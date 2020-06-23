В Китае планируют отключиться от долларовых платежных систем

Зампредседателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай заявил, что страна должна подготовиться к возможному отключению от долларовых платежных систем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Синхая, зависимость от этих систем делает КНР уязвимой для потенциальных санкций США.

Речь идет о системе передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системе межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS.

Синхай отметил, что возможное обесценивание доллара может тоже негативно отразиться на Китае. Он предложил перевести в юани $2 трлн нефинансовых инвестиций Пекина за рубежом.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий вводить санкции против должностных лиц Китая.