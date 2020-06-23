Ливия превращается в новый крупный очаг напряженности в мире

В новый крупный очаг напряженности превращается Ливия, где военные столкновения между различными противоборствующими группами могут трансформироваться в крупный вооруженный конфликт между Египтом и Турцией.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Событиям предшествовало заявление президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, что военное вмешательство в ситуацию в Ливии "будет иметь легитимный статус". При этом он пообещал, что "египетские войска выдвинутся в Ливию, если об этом попросит её народ". Признанное со стороны ООН правительство национального согласия (ПНС) и поддерживающая его Турция интерпретировали заявления Каира, как подготовку к объявлению войны и старт полномасштабной конфронтации с Египтом.

Причем, поддерживаемая Египтом Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара объявила о введении бесполётной зоны над Сиртом, который сейчас является основной мишенью сил ПНС. Параллельно с этим появились данные о замеченных в небе над Ливией самолётах египетских ВВС. Все ждут, как на это отреагирует Вашингтон.

Ситуация требует от США чёткой позиции: в этом театре боевых действий рискуют столкнуться два важных союзника, главный из которых член НАТО - Турция. В Ливии существуют два воюющих между собой лагеря: признанное со стороны ООН и заседающее в Триполи Правительство национального единства (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны, и так называемая Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифа Хафтара.

Складывается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Хафтаром, на западе в Триполи - ПНС. В последние месяцы при финансовой поддержке Катара и поддержке ВС Турции подразделениям ПНС удалось добиться успехов и вернуть контроль над рядом важнейших объектов страны. Международные обозреватели отмечают, что если на стороне ПНС воюют сирийские протурецкие боевики, то на стороне генерала Хафтара воюют "российские наемники" или бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Военный контингент Турции нанес тяжелое поражение наемникам Хафтара и его жизнь оказалась на волоске. Несмотря на имеющиеся противоречия в отношении будущего Ливии, Анкара, как и в случае с Сирией, надеялась на мирное урегулирование конфликта путем ведения переговоров с Москвой. Власти Турции даже блокировали в НАТО реализацию нового плана обороны для стран Восточной Европы, в частности, для государств Балтии и Польши, который заявлен в качестве ключевого элемента мер альянса по "сдерживанию" России.

Однако в последний момент Москва отменила планирующиеся встречи министров МИД России и Турции. В связи с подключением к конфликту Египта ситуация в Ливии получила новую окраску. Ливийский конфликт переходит в опасную фазу, в которой участвуют страны НАТО, между которыми есть существенные разногласия.

В СМИ уже была опубликована информация об инциденте между военными кораблями ВМС Турции и Франции. Появление самолетов Египта в воздушном пространстве Ливии может добавить огонька к этому полному нефтью взрывоопасному региону, к тому же кишащему террористами и мигрантами. Ливия обладает 2,8% мировых запасов нефти, около 48,4 млрд. баррелей разведанных запасов нефти и занимает 10 место в мировом рейтинге. Даже ближайший сосед Ливии - Египет - не смог сдержать свой нефтяной аппетит, и ради этого готов идти воевать с Анкарой.

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Доктор философии

Эльхан Алескеров.

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