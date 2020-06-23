В Африке число жертв коронавируса превысило 8 тыс.

Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нового типа в Африке превысило 8,2 тысячи, за все время заразились свыше 312 тысяч человек.

Об этом сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным организации, за все время на Африканском континенте скончались 8 222 человека с подтвержденным коронавирусом, заразились 312 740 человек.

Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (101 590), Египте (55 233) и Нигерии (20 919). Больше всего случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (2 193), ЮАР (1 991) и Алжире (852).