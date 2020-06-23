В Украине в 5 раз увеличилось количество активных больных коронавирусом
По данным на вторник, 23 июня, количество активных больных коронавирусной инфекцией в Украине по сравнению с 20 апреля выросло на 386% или почти в 5 раз.
Соответствующие данные опубликовала пресс-служба ЦОЗ на странице в Фейсбук, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
"По состоянию на сегодня, на 386% выросло количество активных больных Covid-19 по сравнению с 20 апреля. Количество таких заболевших составляет 20 083. Показатель заболеваемости - 48 на 100 тысяч населения. Прирост активных подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущей составил +4,1%"", - говорится в сообщении.
В частности, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировано во:
Львовской области - 240;
Закарпатской - 103;
Ровенской - 75;
Черновицкой - 62;
Волынской - 42;
Ивано-Франковской области - 35;
Киеве - 61.
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