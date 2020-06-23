В Афганистане при атаке талибов погибли 9 сотрудников сил безопасности

Девять сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, трое пострадали в результате нападения талибов.

Об этом сообщил представитель губернатора провинции Кундуз на севере страны Исматулла Моради, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Моради, нападение произошло прошлой ночью в районе Дашт-е Арчи. Он добавил, что в ходе атаки были убиты четверо боевиков, еще шесть ранены.

Ранее представитель совета национальной безопасности Афганистана заявил, что прошедшая неделя была "самой смертоносной за последние 19 лет".

Боевики радикального движения "Талибан" совершили более 400 атак и убили почти 300 сотрудников национальных сил безопасности.