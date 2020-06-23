Власти Сиэтла ликвидируют "зону, свободную от полиции"

Мэр Сиэтла Дженни Дуркан заявила, что собирается восстановить контроль над так называемой зоной протеста "Оккупай Капитолий", передает Day.Az со ссылкой на ВВС. Она занята протестующими, объявившими ее "автономной зоной". По словам мэра, полиция намерена в ближайшем будущем вернуться в район.

Там в минувшие выходные три человека пострадали в результате инцидентов с использованием огнестрельного оружия.

Утром в субботу был убит 19-летний юноша и тяжело ранен 33-летний мужчина. Вечером в воскресенье 17-летний подросток получил ранение в руку. Он отказался давать показания.

Днем зона выглядит мирно. Протестующие расслабляются в парке, а волонтеры раздают им бесплатную еду. Однако по ночам там участились вооруженные нападения, изнасилования, ограбления квартир и акты вандализма. Демонстранты устраивали шумные шествия, некоторые открыто носили оружие.

Что это за зона?

Вслед за гибелью 25 мая в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского во многих городах США, в том числе в Сиэтле, столице штата Вашингтон на крайнем северо-западе страны, начались массовые протесты.

В Сиэтле они преобрели особенно агрессивную форму. 8 июня территория Восточного округа города стала настоящим полем боя между демонстрантами и стражами порядка. В ходе столкновений полиция решила покинуть район, позволив протестущим занять здание полицейского участка.

Сначала губернатор штата распорядился ввести в город Национальную гвардию, а мэр - ввести комендантский час, но 8 июня власти отступили, и полиция покинула зону.

Вскоре после этого телеканал Си-эн-эн задал мэру вопрос о том, когда власти собираются восстановить там контроль.

"Не знаю. Надеюсь, впереди у нас лето любви", - ответила она.

Что власти говорят теперь?

"Накапливающееся воздействие постоянных собраний и протестов и ночная атмосфера насилия все более затрудняют существование бизнеса и населения. Воздействие нарастает, а безопасность уменьшается", - заявила мэр на пресс-конференции в понедельник.

Шеф полиции Сиэтла Кармен Бест рассказала, что после субботней перестрелки враждебно настроенная толпа не позволила ее подчиненным, а также работникам скорой помощи попасть на место происшествия и помочь пострадавшим.

По словам главы города, полиция вернется в район в ближайшем будущем, и произойдет это мирно, для чего власти намерены вступить в переговоры с протестующими.

Часть города, о которой идет речь, в последние годы была значительно благоустроена после того, как снимавшие там квартиры работники высокотехнологичных компаний подняли спрос и цены на жилье.

Участники протестов посадили там общественный садик и написали на стене одного из домов огромными буквами: "Black Lives Matter".