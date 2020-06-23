В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 162 тысячи

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 27 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 001.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 190 165, за прошедшие 24 часа 1 268 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 162 848.