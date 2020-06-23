Еще одна вспышка коронавируса в Германии

Еще на одном мясоперерабатывающем комбинате в ФРГ - на заводе концерна PHW в нижнесаксонском городе Вильдесхаузен - выявлен очаг заражений коронавирусом.

Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, 23 теста, которые сдали примерно 50 сотрудников комбината, показали положительный результат. Руководство PHW распорядилось взять пробы у всех более чем 1,1 тыс. работников предприятия.

Во вторник в двух округах - Гютерсло и Варендорф - на западе страны были приняты карантинные меры после того, как на мясокомбинате в городе Реда-Виденбрюк 1,5 тыс. человек заразились коронавирусом. Власти приняли решение ввести до 30 июня ограничения на социальные контакты, закрываются кинотеатры, музеи, выставки, галереи, спортзалы, мемориальные комплексы. Рестораны продолжают работать, но посещать их можно лишь в кругу членов одной семьи.

Темпы распространения инфекции по всей ФРГ замедляются с мая. Несмотря на это, индекс репродукции коронавируса в последние дни вырос с 0,9 почти до 3. Это произошло в первую очередь из-за вспышки в округе Гютерсло.