Германии предрекли новую внезапную вспышку коронавируса

Населению Германии грозит новая внезапная вспышка коронавируса SARS-CoV-2, начало которой может пройти незамеченным.

Такое развитие событий предрек вирусолог Кристиан Дростен после новых случаев распространения болезни, сообщает Zeit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я не смотрю на вещи оптимистично и не думаю, что через месяц все будет так же мирно, как сейчас. (...) Думаю, через два месяца у нас будет проблема, если мы сейчас снова не начнем бить тревогу", - цитирует издание ученого.

По мнению Дростена, государству и обществу стоит соблюдать бдительность и осторожность, чтобы избежать новой волны заболевания. Он указал на пример южных штатов США, где ограничения были сняты слишком рано - и высокая температура воздуха не помешала вирусу распространиться и привести к "ужасающей ситуации".

Днем ранее о новой волне коронавируса сообщили в Южной Корее: после открытия ночных клубов там произошла очередная вспышка заболеваемости. Власти Сеула рассматривают возвращение карантинных мер для борьбы с пандемией.