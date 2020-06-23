Путин предложил повысить налоги для богатых граждан

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года поднять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год, а полученные в результате этой меры 60 млрд рублей направить на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год", - сказал президент во вторник в телеобращении. Он при этом подчеркнул, что "повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год". "Но и это даст бюджету порядка 60 млрд рублей", - сказал Путин.

"Эти средства предлагаю "окрасить", как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций", - сказал Путин.