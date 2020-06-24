Тегеране произошел взрыв, есть погибшие и раненые

В столице Ирана Тегеране в газозаправочном пункте произошел мощный взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел рядом с площадью Хорасан.

По словам очевидцев, серии взрывов последовал сильный пожар.

По сообщению, в результате происшествия погибли 2 человека, еще несколько получили травмы.