https://news.day.az/world/1247193.html Тегеране произошел взрыв, есть погибшие и раненые
Тегеране произошел взрыв, есть погибшие и раненые
В столице Ирана Тегеране в газозаправочном пункте произошел мощный взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел рядом с площадью Хорасан.
По словам очевидцев, серии взрывов последовал сильный пожар.
По сообщению, в результате происшествия погибли 2 человека, еще несколько получили травмы.
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