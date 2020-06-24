https://news.day.az/world/1247195.html ВВС Турции ликвидировали шесть террористов на севере Ирака
ВВС Турции ликвидировали шесть террористов на севере Ирака
ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в районах Зап и Авашин-Басьян на севере Ирака.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в заявлении минобороны Турции.
Как говорится в заявлении, в результате авиаударов ликвидированы шесть боевиков террористической организации.
Отмечается, что борьба с терроризмом решительно продолжается.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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