Появились новые подробности перестрелки в Москве

Стали известны новые подробности о перестрелке среди членов преступных группировок в кальянной на севере Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает РЕН ТВ.

Так, журналисты выяснили, что правоохранители получили информацию о "сходке" этнических преступных группировок, где собрались от 80 до 100 человек. Отмечалось, что при себе у мужчин было травматическое оружие.

Сотрудники полиции и ФСБ организовали рейд в заведение на Алтуфьевском шоссе, в ходе которого изъяли четыре травматических пистолета, на которые у владельцев имелось разрешение. Также правоохранители задержали 22 преступных лидера. При этом члены ОПГ сдались силовикам добровольно, однако лишь спустя два часа.