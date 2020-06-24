30 человек задержаны после перестрелки в Москве

Сотрудники правоохранительных органы осуществляют операцию по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы в ходе которой были задержаны около 30 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.

По словам источника, в правоохранительные органы поступило сообщение о сходке преступных лидеров из кавказских республик в одном из кафе на Алтуфьевском шоссе.

"После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе", - сказал собеседник агентства.

Он также уведомил, часть задержанных были вооружены.