Сегодня в Москве пройдет парад Победы

Парады Победы и праздничные шествия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в среду пройдут по всей России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, главное действие развернется на Красной площади в Москве.

Прохождение парадных пеших колонн и техники продлится почти полтора часа. Отдавая дань памяти героям войны, по брусчатке промаршируют военнослужащие в исторической форме со штандартами всех фронтов, пройдут знаменитые танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Затем можно будет увидеть образцы новейшей российской сухопутной и авиационной военной техники. Вместе с российскими войсками по главной площади страны промаршируют расчеты 13 государств.

Верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин будет находиться на трибуне вместе с почетными гостями, в том числе лидерами зарубежных государств.