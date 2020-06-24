США хотят построить АЭС в Европе

Вашингтон стремится подписать с Варшавой соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики, а также реализовать контракты на строительство нескольких крупных АЭС в Польше.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящему визиту президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон.

"Мы стремимся заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии, которое позволит Польше быстро двигаться в строительстве крупных атомных электростанций, применяющих американскую технологию <...>", - сказала представитель исполнительной ветви власти США.

Она подчеркнула, что в настоящее время американская правительственная Финансовая корпорация по международному развитию работает над тем, чтобы отменить действующий в США запрет на ее участие в реализации ядерных проектов в других странах, "дабы содействовать запуску того, что способно стать столетием или даже больше атомного сотрудничества" между Вашингтоном и Варшавой. США хотят стать надежным партнером Польши в области "мирного использования атомной энергии", добавила представитель американской администрации.

В свою очередь другой представитель правительства США высокого ранга, тоже принимавший участие в брифинге, заверил, что в деле выработки Вашингтоном и Варшавой договоренностей о сотрудничестве в области ядерной энергетики налицо продвижение вперед.

"Мы добиваемся прогресса, двигаясь к более широкому гражданскому ядерному партнерству", - считает этот американский чиновник. Тем не менее ни он, ни его коллега не уточнили, когда, по прогнозам властей США, может быть подписано упомянутое соглашение.

В минувшем ноябре представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Варшава стремится решить вопрос финансирования создания первой атомной электростанции в стране в 2020 году. График властей Польши предусматривает пуск первого реактора в 2033 году.

Польша планирует построить в течение 20 лет шесть ядерных энергоблоков. В качестве потенциального поставщика технологий республика рассматривает США, Японию и Республику Корея. Варшава ищет партнера, который вложит в этот проект собственный капитал на уровне 49% и будет участвовать в его реализации от начала и до конца.