На Чернобыльской АЭС среди радиации нашли коронавирус

Среди персонала Чернобыльской атомной электростанции подтвержден случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"23 июня 2020 среди персонала ГСП ЧАЭС обнаружен работник с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19", - сказано в сообщении госагентства на странице в фейсбуке во вторник вечером.

Подчеркивается, что в связи с очередным отпуском больной находился последний раз в ГСП ЧАЭС 9 июня. "Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача", - уточнили в госагентстве.

Среди персонала ЧАЭС обнаружено одно контактное лицо с подозрением на коронавирусную инфекцию, которое также находится на самоизоляции под наблюдением врача.