США предрекли смертоносное лето из-за коронавируса

В США нынешнее лето может стать особенно смертоносным в связи со сложившимися обстоятельствами: пандемией коронавируса, смертью чернокожего Джорджа Флойда, разногласием с полицейскими, а также президентскими выборами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Associated Press.

Отмечается также, что в США зафиксировали всплеск торговли оружием во время пандемии коронавируса - это тоже усугубляет настроение в стране, так как горожане не чувствуют себя в безопасности.

По данным американского Архива вооруженного насилия (Gun Violence Archive), количество смертей от огнестрельных или ножевых ранений превысило показатели статистики по прошлому году.

По словам экспертов архива, население США сильно устало от пандемии коронавируса, которая сотрясла мировую экономику и заставила всех оставаться на протяжении долгого времени в режиме самоизоляции. Кроме того, усугубились разногласия между правоохранительными структурами и общественностью.

"Все так долго были в замешательстве с пандемией, а потом у нас был такой взрыв гнева и горя после убийства Джорджа Флойда", - рассказал профессор правоохранительных органов и уголовного правосудия в университете Вашингтона Джеймс Денсли. Затем он заявил: "Как только дверь начнет открываться, вполне может произойти всплеск насилия".

По мнению представителя организации по борьбе с наркотиками Good Kids Mad City Кофи Адемола, лучше перенаправить финансирование полицейских в программы по обеспечению жильем, психического здоровья, жертвам насилия. "Если вы вкладываете средства в восстановление правосудия и приводите общество к тому, что надо учиться решать собственные проблемы, то все больше и больше будете замечать, что вам не требуется вмешательство полиции", - сказал он.

Криминолог Северо-Восточного университета Джеймс Алан Фокс также заявил, что в 2020 году было запланировано вдвое меньше массовых расстрелов, чем в рекордном 2019 году. По его мнению, основной причиной стал эффект "заражения".

Накануне сообщалось, что в американском городе Шарлотта штата Северная Каролина во время вечеринки произошла массовая расправа - после обстрела насчитывается двое погибших, также семеро раненых. По мнению начальника полиции Джонни Дженнингса, стрелков было несколько.