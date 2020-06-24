https://news.day.az/world/1247223.html Десятки тысяч жителей Канады остались без электричества
Десятки тысяч жителей Канады остались без электричества
В восточной канадской провинции Квебек из-за грозы почти 80 тыс. домохозяйств лишились электроснабжения. Непогода затронула, в том числе, Монреаль и его пригороды, где без света остались более 37 тысяч потребителей.
В настоящее время аварийные бригады уже устраняют последствия разгула стихии. Информация о пострадавших не поступала, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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