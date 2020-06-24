Австралии грозит вторая волна коронавируса

Угроза второй волны эпидемии коронавирусной инфекции постоянно существует в Австралии, заявил главный врач страны, профессор Брендан Мерфи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главврач Австралии сравнил ситуацию в стране с Сингапуром, где эпидемия развивалась схожим образом: "У них была очень схожая с нами ситуация, но теперь там есть вторая волна в группе рабочих мигрантов", - заявил профессор Мерфи.

Чиновник отметил, что сейчас Австралия находится в очень хорошей эпидемиологической обстановке, но "существует постоянный риск новых волн".

Также он подчеркнул, что такое положение дел сложилось благодаря принятым мерам, таким как закрытие границ и обязательный карантин на 14 дней для всех прибывающих в страну.