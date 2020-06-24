Мэр Вашингтона подверглась критике за демонтаж протестного лагеря

Мэр столицы США Мюриэл Боузер подверглась критике после того, как полиция демонтировала протестный лагерь в центре города. Об этом пишет во вторник газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Демонстранты пытались создать так называемую Black House Autonomous Zone ("Автономная зона черного дома") по аналогии с Сиэтлом, где митингующие объявили один из центральных районов "автономной зоной". Однако после того, как на Лафайет-сквер около Белого дома в понедельник чуть было не снесли памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, правоохранители на следующий день пресекли и создание подобного "анклава". В начале июня небольшой участок столицы на пересечении Эйч-стрит и 16-й улицы был переименован в Black Lives Matter Plaza (площадь "Жизни темнокожих имеют значение") после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием.

"Активисты и либеральные представители Совета столичного округа призывают Боузер создать пространство для протестующих и проявлять сдержанность, даже когда они пытаются сносить памятники и отказываются покидать улицу, - отмечает издание. - <...> Мэр хотела оставить площадь до конца лета, но необходимо было очистить Эйч-стрит по соображениям безопасности".

Президент США Дональд Трамп пригрозил использовать "серьезную силу" при попытках создать "автономную зону". Во время протестов в конце мая - начале июня администрация рассматривала вариант установления контроля над полицией столичного округа, что допустимо из-за отсутствия у города статуса штата. Закон о самоуправлении 1973 года позволяет вводить "чрезвычайный контроль" в "федеральных целях" на срок до 48 часов и до 30 дней в случае одобрения членами Конгресса США от обеих партий, курирующих столицу.

"Независимо от того, будет ли Трамп пытаться установить контроль [над полицией Вашингтона], Боузер сталкивается с критикой за реакцию полиции на лагерь в протестной зоне и за протестующих, попытавшихся свалить монумент президенту Эндрю Джексону", - пишет газета. Представитель Совета Чарльз Аллен выразил обеспокоенность подходом городских властей.

Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, позволяющий карать тюремным заключением на срок до 10 лет протестующих, даже если они лишь "попытаются обезобразить" какой-то монумент или статую. Массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции вспыхнули во многих районах США после смерти Флойда. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Затем в ряде американских городов протестующие принялись сносить памятники различным историческим фигурам, в том числе мореплавателю Христофору Колумбу, открывшему для европейцев Новый Свет.