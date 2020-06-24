https://news.day.az/world/1247318.html Число заразившихся COVID-19 в России превысило 600 тысяч
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 600 тысяч
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 7 176 человек.
Как сообщает Оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 606 881, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
За последние сутки в России от коронавируса умерли 154 человека. Число умерших от коронавируса достигло 8 513. Вылечились 368 822 человека.
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