Число заразившихся COVID-19 в России превысило 600 тысяч

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 7 176 человек.

Как сообщает Оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 606 881, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За последние сутки в России от коронавируса умерли 154 человека. Число умерших от коронавируса достигло 8 513. Вылечились 368 822 человека.